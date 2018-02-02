Нардеп прокоментував зв'язки лідера "Самопомочі" з олігархом із "кремлівського списку" (відео)

За словами Соболєва, Садовий не хоче більше мати справи з фігурантом "кремлівського списку".

Мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий, як запевняють у його політсилі, має намір відмовитися від співпраці з олігархом Михайлом Фрідманом у проведенні джаз-фестивалю, щоб більше не мати справи з фігурантом "кремлівського списку".

Читайте такожСадовий розкаявся у тому, що водій на його прохання порушив ПДД

Про це у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1" повідомив нардеп Єгор Соболєв.

"Якщо говорити про "Альфа-джаз", ми говорили, що присутність великого російського бізнесу в Україні - це загроза. Настільки я поінформований, Львів ще минулого року прийняв рішення про закриття "Альфа-джазу", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів США представило так звану «кремлівську доповідь» - список наближених до президента РФ Володимира Путіна осіб, проти яких можуть бути введені санкції.

У списку - 210 осіб. Серед них усі члени уряду Росії, співробітники адміністрації Путіна, «інші високопосадові політичні лідери» та олігархи.

У Мінфіні США роз’яснили, що оприлюднена "кремлівська доповідь" не є санкційним списком.

Водночас Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що Адміністрація президента Дональда Трампа запровадить фінансові санкції відносно десятків заможних росіян за два-три місяці, незважаючи на відмову президента США зробити це у відведений Конгресом термін.