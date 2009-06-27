Луценко не збирається звільняти голову МВС області через «справу Олійника»

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не збирається звільняти керівника Управління МВС в Кіровоградській області Василя ПЛАВЮКА через вбивство місцевого мешканця у Голованівському районі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Харкові.

«Я категорично заявляю, що не збираюся його змінювати. Думаю, практика знімати усіх підряд для демонстрації позасудових амбіційних рішень вищого керівництва держави є неправильною… Переконаний, що начальник обласного управління на своєму місці, і я не збираюся реагувати на чиїсь примхи», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він нагадав, що свого часу через інцидент за участю екс-спікера Арсенія ЯЦЕНЮКА та співробітника спецпідрозділу ДАІ «Кобра» не звільнив начальника ДАІ МВС України Сергія КОЛОМІЙЦЯ, «і не жалкую, тому що отримав грамотного керівника професіонала».

У той же час Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що після інциденту в Голованівському районі було проведено службове розслідування стосовно начальника Голованівського райвідділу міліції.

«Службове розслідування встановило, як мінімум, нещирість начальника райвідділу. Вчора він був затриманий слідчими Генпрокуратури, і ця нещирість може обернутися для нього достатньо суворими наслідками аж до кримінальної відповідальності через позбавлення волі… Начальник райвідділу буде відповідати, хоча він у момент подій із загиблим знаходився не разом з народним депутатом та прокурором, він залишався осторонь і викликав групу затримки, шукаючи зв’язок мобільного телефону. Принаймні, так з його пояснень випливає», - сказав міністр.

Як повідомлялося, 16 червня внаслідок сутички з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, Голованівським районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСКИМ на території мисливського господарства в Кіровоградській області загинув 53-річний Валерій ОЛІЙНИК.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, серед іншого, доручив главі МВС звільнити із займаних посад начальника Кіровоградського обласного УМВС, керівника районного відділу і здійснити відповідні службові розслідування.