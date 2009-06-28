Ющенко хоче референдум, бо ВР не виконує свою роботу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що його проект конституційних змін потрібно винести на всеукраїнський референдум, оскільки Верховна Рада не має наміру розглядати запропоновані ним зміни до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав в інтерв’ю телеканалу Інтер. “У мене немає відчуття що Верховна Рада все таки виконає свою роботу. Я переконаний, що цей проект необхідно винести на всенародне обговорення, і хай нація вносить зміни і пропозиції. Хай нація формує свою відповідь”, - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що зробив свою роботу і направив проект конституційних змін на розгляд парламенту. Він зауважив, що хотів би, щоб і парламент виконав свої зобов’язання, розглянув цей законопроект і тому направив його на розгляд ВР. Це ж стосується і законопроектів, які могли би бути внесені прем’єр-міністром України та опозицією. “Але це треба зробити до президентських виборів, тому що тоді скидається підозра заангажованості. Це засвідчує, що позиції Президента, прем’єр-міністра, опозиції є конкретними і оголошені наперед”, - сказав Президент. Він назвав це чесною політикою, коли зміни пропонуються в час, поки невідомо, хто буде наступним Президентом.