США мають намір продовжувати тиск на РФ для відводу сил і озброєнь на Донбасі - Меттіс

13:00, 03 лютого 2018
Політика
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Полторак в США зустрівся з Меттісом / фото Міноборони України

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони України за підсумками зустрічі глави відомства Степана Полторака з міністром оборони США Джеймсом Меттісом.

"США стоять з вами пліч-о-пліч і будуть продовжувати чинити тиск на РФ, щоб вони відвели сили і озброєння. США і надалі буде віддано працювати над розвитком боєздатності ЗС України та досягнення їх сумісності з НАТО. Сьогодні ми обговорюємо прагматичні кроки, щоб успішно продовжувати нашу співпрацю", - цитує прес-служба Мэттиса.

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При цьому глава Пентагону також зазначив, що США продовжують підтримувати український народ у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони України Степан Полторак зустрівся у Вашингтоні з главою Пентагону Джеймсом Меттісом. Як відзвітував український міністр, на зустрічі були розглянуті питання, пов'язані з вирішенням США передати Україні летальна зброю, а також виконання Росією мінських угод.

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