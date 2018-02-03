США мають намір продовжувати тиск на РФ для відводу сил і озброєнь на Донбасі - Меттіс

Також Вашингтон зацікавлений працювати над розвитком боєздатності ЗС України.

США мають намір продовжувати чинити тиск на Російську Федерацію для відводу сил і озброєнь на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони України за підсумками зустрічі глави відомства Степана Полторака з міністром оборони США Джеймсом Меттісом.

"США стоять з вами пліч-о-пліч і будуть продовжувати чинити тиск на РФ, щоб вони відвели сили і озброєння. США і надалі буде віддано працювати над розвитком боєздатності ЗС України та досягнення їх сумісності з НАТО. Сьогодні ми обговорюємо прагматичні кроки, щоб успішно продовжувати нашу співпрацю", - цитує прес-служба Мэттиса.

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При цьому глава Пентагону також зазначив, що США продовжують підтримувати український народ у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони України Степан Полторак зустрівся у Вашингтоні з главою Пентагону Джеймсом Меттісом. Як відзвітував український міністр, на зустрічі були розглянуті питання, пов'язані з вирішенням США передати Україні летальна зброю, а також виконання Росією мінських угод.