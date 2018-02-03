Порошенко призначив президентські стипендії дітям двох журналістів, які загинули на Донбасі

Віктор Гурняк та Олександр Черніков загинули, захищаючи незалежність України, в районі проведення АТО.

Президент України Петро Порошенко підписав указ «Про призначення стипендій президента України дітям журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків».

Про це повідомили у прес-службі глави держави.

Указом встановлюються президентські стипендії дітям журналістів Віктора Гурняка – Юстині Гурняк (2012 року народження) та Олександра Чернікова – Олені Черніковій (2014 року народження).

Віктор Гурняк та Олександр Черніков загинули, захищаючи Україну, в районі проведення антитерористичної операції.

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Як зазначили у прес-службі, документ було розроблено за ініціативи громадськості на виконання попереднього рішення глави держави від 16 вересня 2017 року щодо запровадження додаткових заходів стосовно соціального захисту дітей журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, і підвищення ефективності державної підтримки працівників засобів масової інформації та їхніх сімей.

Віктор Гурняк загинув 19 жовтня 2014 року від мінометного снаряду, коли під обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Слов'яносербського району Луганської області. Його було посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня.

22 січня 2015 року в бою під Донецьким аеропортом під час виконання військового завдання загинув боєць 9-ї роти 3-го батальйону 25-ї окремої аеромобільної бригади Олександр Черніков (позивний «Репортер»). За життя він працював журналістом у телепрограмі «Губернські хроніки» на «9 телеканалі» Дніпра. Олександр Черніков посмертно був відзначений орденом «За мужність» III ступеня.