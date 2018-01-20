Порошенко назвав "кіборгів" символом України, яку неможливо перемогти

Президент України Петро Порошенко назвав захисників Донецького аеропорту символом України, яку неможливо перемогти.

Про це Порошенко написав у Facebook.

«242 дні незламності. 242 дні героїзму. 242 дні відданості…Україна назавжди запам’ятає безстрашних захисників Донецького аеропорту. І наші кіборги – символ України, яку неможливо перемогти. Адже за нас «правда, і слава, і воля святая», - заявив він.

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Довідка УНІАН. Бої за Донецький аеропорт розпочалися 26 травня 2014 року після того, як термінал аеропорту захопили бойовики "ДНР".

Оборона аеропорту тривала 242 дні. Українських силовиків тоді прозвали "кіборгами" за героїчне протистояння ворогам та незламність. За цей час загинули 200 бійців і майже 500 зазнали поранень.