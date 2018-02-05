Уряд Німеччини відреагував на поїздку місцевих депутатів до окупованого Криму

14:07, 05 лютого 2018
Політика
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Німецькі депутати побували на території анексованого півострова / фото УНІАН

Про це у своєму Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

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"Федеральний уряд Німеччини розкритикував поїздку групи місцевих політиків з партії AfD до окупованого Криму й підтвердив політику невизнання незаконної анексії", - йдеться у його повідомленні.

За даними російських ЗМІ, до окупованого Криму прибула делегація німецьких парламентаріїв з трьох регіональних парламентів ФРН, серед яких депутати від правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини». Депутати заявили, що їх не турбують погрози Києва заборонити їм в'їзд в Україну.

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Теги: #німецькі депутати в Криму#візит до окупованого Криму