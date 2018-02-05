Уряд Німеччини відреагував на поїздку місцевих депутатів до окупованого Криму
Німецький уряд розкритикував місцевих політиків з партії "Альтернатива для Німеччини", які минулого тижня приїхали до окупованого Криму.
Про це у своєму Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.
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"Федеральний уряд Німеччини розкритикував поїздку групи місцевих політиків з партії AfD до окупованого Криму й підтвердив політику невизнання незаконної анексії", - йдеться у його повідомленні.
За даними російських ЗМІ, до окупованого Криму прибула делегація німецьких парламентаріїв з трьох регіональних парламентів ФРН, серед яких депутати від правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини». Депутати заявили, що їх не турбують погрози Києва заборонити їм в'їзд в Україну.
Klare Kante von der Bundesregierung zur Krim-Reise von AfD-Politikern: stehen ihr kritisch gegenüber, raten von solchen Besuchen ab, keine Anerkennung der völkerrechtswidrigen Krim-Annexion. Danke! @RegSprecher - via @ukrinform_olgapic.twitter.com/ECYY3pU1jF— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) February 5, 2018