До окупованого Криму прибула делегація німецьких депутатів-правопопулістів

Депутати заявили, що їх не турбують загрози Києва заборонити їм в'їзд в Україну.

Сьогодні до окупованого Криму прибула делегація німецьких парламентарів з трьох регіональних парламентів ФРН. До її складу увійшли депутати від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

Про це повідомляє агентство "РИА Новости".

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Делегація перебуватиме в Криму з 3 по 9 лютого.

Депутати заявили, що їх не турбують загрози Києва заборонити їм в'їзд в Україну.

"Нас це (загрози української влади) анітрохи не турбує, ми розраховуємо в майбутньому відвідати Крим ще не раз", — сказав журналістам в аеропорту Сімферополя депутат земельного парламенту Північний Рейн-Вестфалія Розі Бекамп.

Ще один депутат Увэ Бронзон заявив, що парламентарії сподіваються, що "з плином часу ситуація навколо України вляжеться і буде можлива нормальна робота з Україною в майбутньому".

Як повідомляв УНІАН, раніше німецький політик Олександр Голанд, який є членом партії "Альтернатива для Німеччини" назвав Крим "споконвічною російською територією".