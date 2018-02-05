Російські "Іскандери" під Калінінградом загрожують половині Європи - Грибаускайте

Президент попередила європейські країни про загрозу, яку становить розміщення комплексів.

Президент Литви Даля Грибаускайте вважає, що російські оперативно-тактичні комплекси "Іскандери" під Калінінградом загрожують половині Європи

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi. Президент попередила європейські країни про загрозу, яку становить розміщення комплексів.

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"Якраз зараз, опівдні, в Калінінграді дислокуються ракети "Іскандер" для перебування на постійній основі. Це означає загрозу не тільки для Литви, але і для половини держав Європи", - сказала на прес-конференції в понеділок президент Литви.

Як повідомляв УНІАН, Росія в понеділок розмістила в Калінінградській області оперативно-тактичні ракетні комплекси (ОТРК) "Іскандер", які можуть нести ядерний заряд, і має намір залишити їх там на постійній основі.