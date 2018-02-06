"Гроші" розповіли, як екс-міністр часів Януковича перетворився з газового короля на бурштинового барона

"Гроші" довідалися про новий бізнес Злочевського: він нібито збирається видобувати в країні бурштин.

Поки Миколу Злочевського в Україні звинувачували в незаконному збагаченні, він став власником сотень гектарів бурштинової землі.

"Гроші" розповіли подробиці перетворення газового короля на бурштинового барона.

Він був одним із найбільш утаємничених міністрів часів Януковича, який мав усе: розкішні маєтки, політичний вплив, налагоджений бізнес. За словами експертів, Злочевський був довіреною особою, яка входила в найближче коло прийняття рішень, а також був відповідальним за такий "жирний" напрям, як надра.

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Після Майдану він втік з країни і був оголошений в розшук, однак восени минулого року Злочевського з розшуку зняли. І тепер він повертається: минулого тижня опального регіонала бачили в Києві.

"Злочевський не просто хоче відбилитися, а хоче знову стати гравцем в українській політичній та економічній діяльності. Те, що Злочевський домовлявся з представниками теперішньої влади про те, щоби припинити по ньому переслідування і він міг стати "білою людиною" навіть не секрет", - каже політичний експерт Олександр Солонтай.

"Гроші" довідалися про новий бізнес Злочевського: він нібито збирається видобувати в країні бурштин.

"Його бізнес успішний і за Януковича, і тепер. І до шалених грошей з видобутку українського газу невдовзі може ще додатися і бурштиновий клондайк". - йдеться в сюжеті.

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