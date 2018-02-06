Хто з найбагатших чиновників країни отримує найбільшу соціальну допомогу (відео)

Юристи констатують, що обмежень для премій українських чиновників поки не існує.

Перед новим роком міністри та чиновники виплатили самі собі колосальні премії. Журналісти з'ясували, для чого офіційно призначені ці премії та як чиновники оформлюють їх у деклараціях.

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Юристи констатують, що обмежень для премій українських чиновників поки не існує. Більш того, вони оформлюються як "доплата на поліпшення соціально-побутових питань".

Так, заступник міністра оборони отримав премію близько 300 тисяч, а міністр культури Євген Нищук видав заступникам премії по 100 тисяч.

Як повідомляв УНІАН, раніше у НАЗК пояснили, чому не звільнили засуджену за тяжкий корупційний злочин співробітницю.