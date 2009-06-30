Бойко: газова політика Тимошенко перетворилася на національну ганьбу

Політика уряду Юлії Тимошенко в газовій сфері перетворилася на національну ганьбу для України. Про це заявив сьогодні народний депутат (Партія Регіонів), міністр палива і енергетики в опозиційному уряді Віктора Януковича Юрій Бойко, повідомили УНІАН в прес-службі депутата.

«Уряд Тимошенко продовжує практику збору милостині і від імені країни гастролює по світу з протягнутою рукою», – заявив народний депутат.

При цьому Ю.Бойко відзначив, що практика залучення кредитів під закачування газу раніше ніколи не застосовувалася Україною.

«Як багаторічний керівник «Нафтогазу України» і Мінпаливенерго, відповідально заявляю – ніколи за 18 років своєї історії Україна не залучала іноземних кредитів для закачування газу на зиму. «Завдяки» нинішньому уряду, підготовка України до опалювального сезону перетворилася на проблему європейського масштабу», – відзначив Ю.Бойко.

На думку Ю.Бойко, причиною проблем України в газовій сфері є непрофесійні дії уряду Ю.Тимошенко.

«Ми ще в січні попереджали, що підписані урядом газові угоди матимуть катастрофічні наслідки для країни. До нашої думки не прислухалися. Сьогодні уряд пожинає плоди своїх помилок. Це привело до чергового приниження нашої країни на міжнародній арені», – сказав Ю.Бойко.

Посилаючись на дані Секретаріату Президента, Ю.Бойко підкреслив, що з початку року кредиторська заборгованість «Нафтогазу України» зросла в 3 рази – з 26 до 74,2 млрд. грн. «Ось ціна січневих газових контрактів», - підкреслив Ю.Бойко.

Народний депутат також висловив думку, що можливе надання європейського кредиту під закачування газу ляже на плечі наступних поколінь українців.

«За недовгий період своєї діяльності, уряд Тимошенко вже одержав 8 мільярдів доларів кредиту МВФ. Витрачання кредиту важко назвати прозорим. Проте, на плечі кожного українця поклали борг в 173 долари. Зараз візьмуть ще кредит, ще навантажать середньостатистичного українця», - сказав Ю.Бойко.

Також народний депутат відзначив, що «дії цього уряду визначає принцип: після нас хоч потоп».

Як повідомляв УНІАН, 29 червня в Брюсселі відбулися технічні консультації Єврокомісії з представниками міжнародних фінансових організацій, європейських газових компаній, а також України і Росії щодо вирішення питання постачань газу в зимовий період. Україна для вирішення проблеми із закачуванням газу в підземні сховища газу хотіла одержати від європейських фінансових інституцій 4,2 млрд. дол. кредиту.