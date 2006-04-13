Вступ на посаду Черновецького відкладається

Шевченківський районний суд м. Києва за позовом кандидата на посаду Київського міського голови Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА заборонив Київській міській територіальній виборчій комісії проводити 14 квітня першу сесію новообраної Київради.

Про це йдеться в ухвалі Шевченківського райсуду, копія якої передана УНІАН прес-службою Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається в ухвалі, справу за адміністративним позовом кандидата на посаду Київського міського голови О.ОМЕЛЬЧЕНКА до Київської МТВК про скасування постанови 13 квітня 2006 року розглянула суддя Шевченківського районного суду м. Києва ВАСИЛЬЄВА Т.М.

У адміністративному позові О.ОМЕЛЬЧЕНКО просив скасувати постанову Київської міської територіальної виборчої комісії від 11 квітня "Про скликання першої сесії Київської міської ради, обраної 26 березня 2006 року".

Свої вимоги позивач обґрунтовував тим, що вказана постанова прийнята з порушенням вимог діючого законодавства.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО просив суд заборонити Київській МТВК проводити 14 квітня першу сесію Київської міської ради, обраної 26 березня 2006 року.

Вивчивши матеріали справи, суд ухвалив заяву кандидата на посаду Київського міського голови О.ОМЕЛЬЧЕНКА про забезпечення позову задовольнити.

Суд заборонив Київській МТВК проводити 14 квітня першу сесію новообраної Київради.

Ухвала “підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва шляхом подачі заяви про апеляційне оскарження протягом 2 днів з дня отримання копії ухвали. Ухвала суду набирає законної сили після закінчення зазначених вище строків після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не скасовано”.

Як повідомляв УНІАН, за остаточними даними МТВК, на виборах мера Києва 26 березня 2006 року за Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО проголосували 457 тис. 887 виборців. За Віталія КЛИЧКА проголосували 341 тис. 249 виборців, за Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА – 305 тис. 363 киян. Не підтримали жодного кандидата 73 тис. 937 виборців, що взяли участь у голосуванні.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО оскаржив результати виборів Київського міського голови.

10 квітня Шевченківський райсуд Києва відмовив у задоволенні адміністративного позову О.ОМЕЛЬЧЕНКА до Київської МТВК і третьої особи - кандидата в мери Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – про визнання виборів недійсними.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО подав апеляцію на це рішення суду.

11 квітня 2006 р. Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Київським міським головою.

Повноваження Київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має отримати на першому засіданні сесії Київської міської ради нового скликання, яке було заплановане на 14 квітня.