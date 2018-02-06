Україна сподівається, що рішення Конституційного суду Польщі "дозволить перегорнути сторінку"

У посольстві підкреслили, що позиція України щодо закону про Інститут нацпам'яті Польщі залишається без змін.

Україна сподівається, що подальший діалог і рішення Конституційного суду Польщі щодо скандального закону про Інститут національної пам’яті "дозволить перегорнути сторінку".

Про це заявило Посольство України в Польщі у своєму Twitter у відповідь на рішення президента Анджея Дуди підписати закон та направити його на розгляд Конституційного суду.

"Віримо, що дальший діалог України і Польщі та рішення Конституційного суду Польщі дозволить перегорнути цю сторінку і йти вперед", - зазначили в посольстві.

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У посольстві підкреслили, що позиція України, висловлена президентом Петром Порошенком, прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, Верховною Радою та МЗС України щодо закону про Інститут нацпам'яті Польщі залишається без змін.

Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда заявив про рішення підписати закон про Інститут національної пам'яті.