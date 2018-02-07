Західні партнери мають жорстко відреагувати на призначення виборів президента РФ на українській території - Яценюк

Лідер “Народного фронту” Арсеній Яценюк перебуває з візитом у Вашингтоні.

“Очікуємо жорсткої реакції західних партнерів на призначення виборів російського президента на українській території”, - заявив лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк журналістам під час візиту до Вашингтона у вівторок, 6 лютого.

Лідер “Народного фронту” повідомив, що сьогодні провів зустрічі з помічником державного секретаря Сполучених Штатів у справах Європи Вессом Мітчеллом, радником президента США з питань Європи та Росії Фіоною Хілл, помічником міністра оборони Сполучених Штатів з питань міжнародної безпеки Робертом Каремом, лідером демократів у конгресі США Ненсі Пелозі, а також виступив у Раді зовнішніх відносин.

Арсеній Яценюк наголосив, що одним із головних питань, обговорюваних ним під час зустрічей, було “геополітичне питання, яке стоїть на порядку денному України і повинно стояти на порядку денному всього світу, в тому числі Сполучених Штатів Америки”: “Президент Путін проводить свої вибори на українській території - в Автономній Республіці Крим. Він призначив ці вибори, а точніше власне перепризначення, на 18 березня, - саме на день незаконної анексії, окупації української території”.

“Ми очікуємо жорсткої реакції з боку наших західних партнерів і з боку США щодо того, що вибори на українській території можуть проводитися тільки по відношенню до президента України, а не президента Росії. І тут світ і Сполучені Штати Америки в першу чергу, як лідер вільного світу, повинні заявити власну позицію”, - підкреслив лідер “Народного фронту”.

Він повідомив, що фракція “Народного фронту” зареєструвала проект постанови про звернення Верховної Ради України до країн Великої сімки, ОБСЄ і до всього вільного світу у зв'язку із незаконною підготовкою виборів президента Росії на тимчасово окупованій частині території України: “Думаю, що український парламент свою волю проявить. Зараз треба, щоби і Сполучені Штати, і країни Великої сімки, і Європейський Союз так само зайняли позицію по незаконності виборів президента Росії на українській території”.

Арсеній Яценюк також підкреслив, що вітає рішення Сполучених Штатів Америки щодо так званого “кремлівського списку”: “Питання в імплементації цього рішення, а саме - в запровадженні санкцій по відношенню до осіб, які вчинили міжнародні злочини як проти української держави, так і проти західного світу в тому числі. Адже не секрет, що Росія втручається у західні вибори. І не секрет, що Росія буде втручатися в українські вибори. І для Путіна українські, і президентські, і парламентські вибори будуть не менш значущі, ніж чи то вибори в західному світі, чи то навіть власне переобрання”.

Нагадаємо, Арсеній Яценюк перебуває з візитом у Вашингтоні 6-7 лютого. У рамках візиту також запланована його зустріч із сенатором США від Республіканської партії Робертом Портманом та виступи у Атлантичній раді та Heritage Foundation.