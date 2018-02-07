Єдиним шляхом зупинити агресію Росії є членство України в НАТО - Яценюк у Вашингтоні

Політик переконаний, що РФ самостійно не зупинить свою агресію.

Росія самостійно не зупиниться, її треба зупинити, і єдиний шлях це зробити - членство України в НАТО. Про це заявив лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк журналістам під час візиту до Вашингтона у вівторок, 6 лютого, передає прес-служба партії.

"Рішення США про поставки оборонювальної зброї для України – це дуже важливий крок. Але просто постачання зброї не вирішить глобальної безпекової проблеми для України і світу. Необхідно підписати план дій щодо членства в НАТО і дати чіткий сигнал всьому світу, що кінцева мета України і Альянсу – стати членом НАТО", - заявив лідер “Народного фронту”.

Арсеній Яценюк підкреслив, що “Виділення 350 мільйонів доларів Україні на безпековий сектор, тренування українських військових – це дуже важливий крок. Але без всеосяжних безпекових гарантій для України це не дає можливості Україні захистити себе і своїх партнерів”.

Він нагадав, що за Будапештським меморандумом Україна позбулася арсеналу ядерної зброї: «Цей меморандум гарантував територіальну цілісність України. А в підсумку Росія захопила частину України. Це означає, по-перше, що Росія не зупиниться, і по-друге, що її треба зупиняти. На це є декілька рецептів. Звичайно, що це посилення української армії. Ми витрачаємо 5% валового внутрішнього продукту на українську армію, і наші західні партнери також нам допомагають. Друге – це те, щоби українська армія відповідала стандартам НАТО. Саме для цього необхідно ухвалити закон про національну безпеку”.

“Що швидше Україна стане членом НАТО, тим зрозуміліше буде для Росії, що захопити Україну неможливо, тим зрозуміліше буде для всіх у світі, що Україна є частиною єдиного безпекового простору. Просто постачання зброї не вирішить глобальної безпекової проблеми для України і для світу”, - підкреслив він.

“Якби НАТО не прийняло рішення про членство Балтійських країн, думаю, російські танки зараз би були вже в Балтії. Якби Альянс не прийняв рішення про членство Польщі в НАТО, не знаю, що відбувалося б з безпекою Польщі та інших країн”, - наголосив Арсеній Яценюк.

Лідер “Народного фронту” наголосив: “Треба знайти політичну волю у світі на прийняття цього відповідального рішення (щодо членства України в НАТО. - Ред). Тому що Росія не зупиниться, і це треба усвідомити. Її треба зупинити. А зупинити її можна через чіткі міжнародно-правові механізми”.

Він наголосив, що в Альянсі потрібен консенсус: “Цього консенсусу ми не досягнули в 2008 році, коли Україні було фактично відмовлено в плані дій щодо членства в НАТО. В результаті росіяни захопили частину Грузії, захопили Крим, Донецьк і Луганськ. Скільки ще Росія повинна здійснити міжнародних злочинів для того, щоб усвідомили просту реальність – це рішення потрібне для безпеки як Альянсу, так і України”.

Потрібна політична воля Альянсу щодо прийняття цього рішення: “Треба підписати план дій щодо членства в НАТО, дати чіткий сигнал всьому світу: є план дій, кінцева мета України і наша як й Альянсу – зробити Україну членом НАТО. І далі рухатися по дорожній карті, як ми рухаємося зі всіма нашими партнерами”.

Лідер “Народного фронту” також наголосив, що зараз на порядку денному повинно бути, зокрема, повноцінне відновлення роботи комісії Україна-НАТО, “що, на превеликий жаль, зараз стоїть під питанням через позицію Угорщини”: “Думаю, що наші друзі і партнери в Угорщині не можуть ставити питання світової безпеки... в залежність від будь-яких вузькополітичних речей, щодо яких можна і треба знайти консенсус. Ми готові знайти порозуміння щодо будь-якого законодавства, яке прийняла Україна. Це законодавство прийнято в інтересах української держави, а в інтересах української держави в тому числі - захищати мовні меншості в Україні, що й передбачає закон. І це не може бути приводом для того, щоб блокувати безпекову комісію Україна-НАТО”.

Арсеній Яценюк ще раз наголосив на необхідності ухвалення закону про національну безпеку, який внесений Президентом України: “Цей закон розроблявся протягом останніх декількох років за підтримки наших американських партнерів. Сподіваюся, що він буде ухвалений парламентом”.

Нагадаємо, Арсеній Яценюк перебуває з візитом у Вашингтоні 6-7 лютого. Він провів зустрічі з заступником Державного секретаря Сполучених Штатів у справах Європи Вессом Мітчеллом, Радником Президента США з питань Європи та Росії Фіоною Хілл, заступником Міністра оборони Сполучених Штатів з питань міжнародної безпеки Робертом Каремом, лідером демократів у конгресі США Ненсі Пелозі, а також виступив у Раді зовнішніх відносин. У рамках візиту також запланована його зустріч із сенатором США від Республіканської партії Робертом Портманом та виступи у Атлантичній раді та Heritage Foundation.