"Я не сяду": екс-регіонал у кулуарах Ради вихопив телефони з рук журналістів (відео)

Нардеп Пономарьов вихопив з рук й забрав мобільний телефон журналіста Марусенка.

Екс-регіонал, нардеп з депутатської групи "Воля народу" Олександр Пономарьов у кулуарах Верховної Ради вихопив з рук й забрав мобільний телефон у журналіста Івана Марусенка.

Це сталося в той час, як журналіст знімав на камеру телефону коментар нардепа, передає Цензор.НЕТ.

Читайте такожПлювок в обличчя: опубліковано кадри бійки Мосійчука і Капліна (відео)

Вчора нардеп Сергій Соболєв ("Батьківщина") розповів про схему закупівлі мастила для військ, що призвело до поломки техніки. Він процитував рішення суду, яким у зв'язку з цими фактами постановляється вилучити всю документацію у компанії "Агрінол", власником якої є народний депутат Олександр Пономарьов ("Воля народу"), колишній голова "Партії регіонів" у місті Бердянську. Сьогодні Сергій Соболєв на брифінгу знову оприлюднив цю інформацію.

Після брифінгу Пономарьов у кулуарах Ради підійшов до Соболєва і почав щось йому емоційно розповідати. Соболєв попросив Пономарьова почекати, поки він відповість на запитання журналістів. Після цього, бачачи агресивний настрій Пономарьова, журналіст Марусенко почав знімати на відео розмову двох депутатів у кулуарах Ради на підвищених тонах. Зйомці перешкоджала помічниця Пономарьова, намагаючись перекрити огляд для об'єктива камери.

Після цієї розмови із Соболєвим Пономарьов почав емоційно обзивати журналістів "журналюгами" і став звинувачувати журналістів, що вони нібито підглядають за приватною розмовою і в якийсь момент вихопив мобільний телефон з рук Марусенка, на камеру якого він вів запис коментаря нардепа, і поклав собі в кишеню, заявивши, що віддасть його, "коли вийдемо на вулицю і там поговоримо".

Після вимог повернути телефон Пономарьов заявив, що взагалі його не брав. Також Пономарьов вихопив ще один мобільний телефон в іншого журналіста і також поклав його собі в кишеню. На зауваження, що таким чином нардеп перешкоджає журналістській діяльності, Пономарьов почав звинувачувати журналістів у провокації, а також звернувся до охорони Ради з вимогою вигнати їх з будівлі парламенту.

Потім Пономарьов забрав одяг у гардеробі і попрямував до виходу, ігноруючи прохання і вимоги журналістів повернути телефони. Також Пономарьов погрожував журналісту Цензор.НЕТ Марусенку.

"Я не сяду, не переживайте. Ви сядете. Будете відповідати. Я не знаю, де ваш телефон", - заявив журналістам Пономарьов, намагаючись вихопити і третій мобільний телефон з рук журналіста.

У підсумку, після сперечань з журналістами, Пономарьов вийняв з кишені обидва телефони і повернув їх журналістам.

Редакція Цензор.НЕТ розцінює вчинок Пономарьова як перешкоджання журналістській діяльності і вважає це підставою для відкриття кримінального провадження.