Польща заганяє себе в глухий зовнішньополітичний кут законом про "бандеризм" - експерт

На думку Огризка, останні дії Польщі - це не тільки антиукраїнська, але й антидемократична лінія.

Польща сьогодні сама себе заганяє в глухий зовнішньополітичний кут, створюючи проблеми не тільки Україні, а, насамперед, собі.

На думку дипломата, керівника Центру досліджень Росії, екс-міністра закордонних справ України Володимира Огризка, за останні роки Варшава зіпсувала відносини не тільки з Києвом, але і з багатьма іншими своїми ближніми і дальніми сусідами. Про це повідомляє "Главред".

"Якщо вже Державний департамент США висловлює своє "фе" з приводу дій поляків, це означає, що Варшава дійсно зайшла занадто далеко... Слід зазначити, що останні дії Польщі — це не тільки антиукраїнська лінія. Це —антидемократична лінія, тому що ті речі, які прописані в таких польських "законах", як закон про інститут національної пам'яті Польщі, ведуть до згортання головного, на чому будуються сучасні суспільства — демократії. Це — сумний результат", - вважає дипломат.

Він зазначив, що польський президент Дуда не почув не тільки українських депутатів — він не почув і ізраїльську сторону, не почув він і США.

"Думаю, тут зіграло роль внутрішньополітичне бачення ситуації. Оскільки, так чи інакше, йому потрібно думати і дбати про майбутні вибори в Польщі. До речі, це велика проблема сучасних країн — рішення приймаються не з точки зору стратегії, а виходячи з наближаються внутрішньополітичних подій. Тому, я думаю, Дуда вирішив зіграти акуратно і перекласти відповідальність на конституційний суд. Це, можливо, для нього зручний спосіб піти від відповідальності, але з точки зору впливу, зокрема, на українсько-польські стосунки — це дуже хибний крок", - додав Огризко.

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Дипломат зазначив, що у Польщі і України є спільні інтереси.

"Так, наприклад, і Україна, і Польща надзвичайно зацікавлені в тому, щоб не відбувся проект "Північний потік-2", тому що він являє собою загальну загрозу для обох країн. Які б закони приймалися в сфері історії, тут економічний інтерес у наших держав — об'єктивний, і він лежить на поверхні. Крім того, якщо взяти військове співробітництво, то, безумовно, польські керівники розуміють, що, якщо, не дай Боже, впаде Україна, наступною буде Польща. Тому співпраця в цій сфері є взаємовигідним і необхідним і Україні, і Польщі. Це ж стосується і багатьох інших напрямків", - пише Огризко.

На його думку, нинішній епізод українсько-польських відносин навряд чи буде мати якийсь практичний вплив на конкретні сфери співробітництва. "Але в загальному плані такі речі, безумовно, серйозно отруюють загальну атмосферу і грають на руку Москві", - підсумував дипломат.

Раніше повідомлялося, що політичний табір у Польщі розколовся після відправки поправок у закон про інститут національної пам'яті на розгляд конституційного суду.