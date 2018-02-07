Антикорупційний комітет звернувся до Парубія щодо обрання свого нового голови

Це вже сьомий комітет у парламенті, який не має свого керівника.

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції звернувся до голови парламенту Андрія Парубія щодо обрання нового голови комітету.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні комітету.

Секретар комітету, позафракційний депутат Дмитро Добродомов зауважив, що це вже сьомий комітет, який не має свого голови.

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Він запропонував звернутися від комітету до Парубія щодо вирішення питання про обрання нового голови комітету. Таку пропозицію було підтримано голосуванням.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня 2017 року Комітет ВР з питань запобігання і протидії корупції визнав незадовільною роботу Єгора Соболєва на посаді голови комітету і рекомендував ініціювати перед парламентом його відкликання.

7 грудня Верховна Рада 256-ма голосами звільнила Соболєва з посади голови антикорупційного комітету.