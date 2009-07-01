БЮТ хоче скликати ще одне позачергове засідання ВР

Представники коаліції збиратимуть підписи для проведення позачергового засідання парламенту у п’ятницю.

Як передає кореспондент УНІАН, по це заявив в інтерв’ю журналістам перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

Він зазначив, що в порядку денному стоятиме одне питання - кадрові призначення в уряд.

В той же час він підкреслив, що не виключає, що трибуна в парламенті і в п’ятницю може бути заблокована, оскільки Партія регіонів діє за правилом «чим гірше, тим краще».

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що на Погоджувальній раді представники фракції Партії регіонів наполягали на необхідності звільнення Юрія ЛУЦЕНКА з посада міністра внутрішніх справ та Івана ВАКАРЧУКА з посади міністра освіти та науки.