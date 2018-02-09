Синці під очима та на лобі: з’явилося відео, як побитого Шепелєва заводять до зали суду
З’явилося відео, як затриманого екс-депутата Олександра Шепелєва заводять до ізолятора у залі Печерського райсуду Києва.
Відео оприлюднила «Українська правда». Наразі у суді присутні його адвокат, прокурор.
Сам Шепелєв на питання журналістів зазначив: "У мене зламана щелепа, мені важко говорити".
У нього синці під очима та на лобі.
Відео: Українська правда
Засідання суду мало розпочатись об 11:30, однак почалося лише після 14 години. За інформацією УП, причиною затримки стала зустріч Шепелєва із його адвокатом перед засіданням.
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Як повідомляв УНІАН, Шепелєва підозрюють у вчиненні організації умисного вбивства та замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб; організації заволодіння транспортним засобом; організації розкрадання державних грошових коштів ПАТ «Родовід Банк», їхньої легалізації та службового підроблення.
27 грудня 2012 року його було оголошено в міжнародний розшук. 5 липня 2013 року його затримали в Угорщині і за результатами проведення процедури екстрадиції 26 березня 2014 року доставили в Україну.
Проте 6 липня 2014 року Шепелєв втік з-під варти, того ж дня його повторно оголосили у міжнародний розшук, а суд обрав щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Правоохоронні органи РФ 19 березня 2015 року затримали Шепелєва на території Московської області. На підставі клопотання Генеральної прокуратури України компетентні органи РФ у березні 2015 року розпочали екстрадиційну перевірку щодо видачі Шепелєва українській стороні.