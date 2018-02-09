Шепелєв про своє "викрадення": "сильно били" і вимагали інформацію "на чинну владу"

Екс-депутат стверджує, що перед приїздом СБУ його два дні утримували в невідомому місці.

Колишній народний депутат Олександр Шепелєв розповів про обставини його затримання силовими органами.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це екс-депутат сказав журналістам перед винесенням рішення суду про закритий режим розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Він сказав, що перед затриманням його нібито "викрали".

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"Викрали, можна сказати, одягнувши мішок на голову, й посадили в машину. Представились - військова прокуратура, спецвідділ, і два дні мене тримали незрозуміло де, незрозуміло в якому місці", - сказав він.

"Вимагали від мене інформацію, яка в мене є на чинну владу: є у вас інформація на Тимошенко, Порошенка, по Турчинову, по олігархах", - стверджує Шепелєв.

"Мене били, мене сильно били. Після того, як мій стан прийшов, скажімо так, у непридатність, мене так трохи поштопали, помили, переодягнули в інший одяг, тому що одяг був увесь у крові й брудний, і в лісі я опинився десь у Конча-Заспі", - заявив екс-депутат.

За його словами, потім до Конча-Заспи за анонімним дзвінком приїхала Служба безпеки України, після чого його доставили до слідчого ізолятора в Аскольдовому провулку.

"Я не бачив тих людей, я не бачив їх, я просто чув голоси, тому що їх було багато, вони спочатку, коли мене заарештовували, представилися як військова прокуратура", - заявив Шепелєв.