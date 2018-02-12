Росія розмістила на Донбасі більше танків, ніж є у Бундесверу - Порошенко

Він зазначив, що на сході України Росія тримає 600 танків.

Президент Петро Порошенко заявляє, що Росія розгорнула на території окупованого Донбасу армію, лише кількісний склад танків якої становить 600 одиниць, і вона в будь-який момент може загострити ситуацію на сході України.

Читайте такожПорошенко: РФ не виконує обіцянок - після укладення Мінських угод було вбито 824 людиниПро це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild, повідомили у прес-службі глави держави.

«У Путіна в Україні стільки армії, що він у будь-який момент може сприяти загостренню становища, якщо йому заманеться. Я одного разу розповідав канцлеру Меркель: «Ви можете собі уявити, що на сході Україні наразі розміщено більше танків, аніж є в наявності у Бундесверу? На цій невеликій території розташовано 600 танків», - сказав Порошенко.

За його словами, це був найважчий час, коли у лютому 2015 року від куль регулярної російської армії щодня гинуло майже 25 українських солдатів. «У Мінську ми просиділи 19 годин без сну, без їжі. Потім було досягнуто домовленості, чого не сталося б без підтримки федерального канцлера Ангели Меркель», - нагадав він.

«Ми, українці, дуже вдячні їй за це, адже ситуація тоді була надзвичайно складною», - підкреслив Порошенко.