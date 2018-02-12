У партії Саакашвілі заявляють, що його затримали співробітники Держприкордонслужби

У ДПСУ цю інформацію не підтвердили, але й не спростували.

У політичній силі "Рух нових сил" заявляють, що їхнього лідера Михеїла Саакашвілі затримали представники Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Про це йдеться у дописі на сторінці партії у Facebook.

"Затримання здійснювали спецпризначенці Держприкордонслужби", - йдеться у повідомленні.

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У Держприкордонслужбі поки не коментують затримання Саакашвілі. Речник ДПСУ Олег Слободян на запитання УНІАН, чи брали участь представники відомства у затриманні опального політика, відповів: "Поки не можу сказати. У мене немає інформації".

Як повідомляв УНІАН, соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе написав у Facebook: "Міхеїла Саакашвілі затримали в ресторані "Сулугуні" (провулок Музейний, 10): три буси "Фольксваген", номерні знаки АА (номер одного з них - АА0121СН). Всі їдемо туди!". Разом з тим, Сакварелідзе не уточнив, представники якої правоохоронної структури проводили затримання.

У Генеральній прокуратурі, Міністерстві внутрішніх справ та Службі безпеки України заявили, що не причетні до затримання Саакашвілі.

Соратники Саакашвілі стверджували, що його затримали співробітники Управління державної охорони. Але в УДО цю інформацію спростували.