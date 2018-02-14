За останній тиждень Генеральна прокуратура викрила на хабарі 19 чиновників – Лисенко

Розмір хабарів у рамках розслідування зазначених справ коливається від 5 тис грн до 15 тис доларів США.

Генеральна прокуратура України за період з 7 по 13 лютого повернула в державну і комунальну власність землі, майно та кошти на загальну суму понад 74 млн гривень. Про це йдеться у щотижневому звіті, який оприлюднив речник ГПУ Андрій Лисенко.

«Сьогодні маємо підсумки діяльності за період з 7 по 13 лютого. За цей час у власність держави, державних або комунальних підприємств та територіальних громад було повернуто або припинене незаконне використання понад 154 гектари земель вартістю понад 4,3 млн грн», - повідомив у Facebook Андрій Лисенко.

Він уточнив, що такі результати отримані від прокуратур Київської, Херсонської та Черкаської областей, і вони вже підкріплені рішеннями судів.

«Крім цього, завдяки прокуратурам Дніпропетровської, Київської, Чернігівської областей, а також Військовій прокуратурі Південного регіону та м. Києва у судах були ухвалені рішення про повернення державі та територіальним громадам майна та коштів на суму майже 70 млн грн.», - інформує речник ГПУ.

«Окремо робимо акцент на роботі органів прокуратури, спрямованій на викриття корупційних злочинів серед посадовців державних органів влади, місцевого самоврядування, а також підприємств державної та комунальної форми власності. З 7 по 13 лютого прокуратурами різних областей спільно з іншими правоохоронними органами було викрито та зафіксовано 19 фактів одержання неправомірної вигоди чиновниками різного рівня», - повідомив Андрій Лисенко.

По цих фактах ведуться слідчі дії, оголошуються підозри та ухвалюються рішення про обрання запобіжних заходів. Розмір хабарів у рамках розслідування зазначених справ коливається від 5 тис грн до 15 тис доларів США.