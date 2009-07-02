Тимошенко продовжує кадрові чистки у колишньому відомстві Вінського

Уряд звільнив із посад трьох заступників міністра транспорту та зв`язку – Олега ПРОЖИВАЛЬСЬКОГО, Ігоря УРБАНСЬКОГО і Леоніда СЕРГІЄНКА.

Як повідомило УНІАН джерело, близьке до Кабінету міністрів України, відповідні рішення ухвалено урядом 1 липня.

Нагадаємо, О.ПРОЖИВАЛЬСЬКИЙ був призначений на посаду в березні 2008 р., за сумісництвом із посадою заступника міністра очолював Державну адміністрацію зв`язку, Л.СЕРГІЄНКО був призначений ще в 2006 р., пізніше за сумісництвом очолив Державну адміністрацію автомобільного транспорту Мінтрансзв`язку. Як повідомило джерело, відповідно, вони звільнені й з цих посад. Він додав, що сьогодні в Держзв`язку був представлений новий голова – Микола ГОНЧАР.

І.УРБАНСЬКИЙ був призначений на посаду заступника міністра транспорту та зв`язку України в грудні 2007 р.

За наявною в УНІАН інформацією, І.УРБАНСЬКИЙ і Л.СЕРГІЄНКО на момент звільнення перебували на лікарняному.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення Йосипа ВІНСЬКОГО з посади міністра транспорту та зв`язку України за поданням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. 24 червня на прес-конференції Й.ВІНСЬКИЙ сказав, що не виключає подальших звільнень у міністерстві.

24 червня уряд звільнив першого заступника міністра транспорту та зв`язку Володимира РАБОТНЬОВА.