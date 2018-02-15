"Вежливые люди" під дулами автоматів вели жінок з дітьми на захоплення об'єктів ЗСУ в Криму - колишній в.о. міністра оборони

За словами Михайла Коваля, навесні 2014 року під час окупації Криму і блокування військових частин Збройних сил України російські "вежливые люди" виставляли цивільних осіб "живим щитом".

Російські спецпризначенці під дулами автоматів вели поперед себою жінок з дітьми на захоплення військових об'єктів Збройних сил України в Криму навесні 2014 року.

Читайте такожУ суді над Януковичем хочуть допитати як свідків Азарова, Клюєва та ще ряд екс-чиновників Як передає кореспондент УНІАН, про це генерал-полковник, перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль, який з 25 березня по 3 липня 2014 року був виконуючим обов’язки міністра оборони, повідомив під час допиту в Оболонському райсуді Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

«Ми боялися за їхні життя, їх тоді штовхали поперед себе. Кругом пишуть «вежливые люди»… Ось їх «вежливость»! Добровільно ті жінки не йшли. Їх штовхали «вежливые люди» під загрозою вбивства до охороняємих об’єктів, до межі поста... Ні, вона добровільно взяла дитину і під дулом автомата пішла!...", - зазначив Коваль, відповідаючи на запитання адвокатів Януковича, чи дійсно цивільних осіб силоміць вели під українські військові об’єкти.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня 2017 року на засіданні суду у справі про держзраду Януковича колишній начальник розвідуправління ВМС Анатолій Бургомістренко заявив, що українські військовослужбовці не могли протистояти захопленню військових частин у Криму, оскільки російські спецпризначенці виставляли «живим щитом» цивільних осіб.