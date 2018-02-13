Адвокати Януковича наполягають на балістичній експертизі куль, якими стріляли у силовиків на Майдані

За словами одного з адвокатів Януковича Віталія Сердюка, захист хотів просити суд призначити балістичну експертизу щодо куль.

Адвокат колишнього президента Віктора Януковича опублікував фото куль, якими, за твердженнями адвокатів, стріляли у правоохоронців під час подій на Майдані.

Відповідні фото опублікував на своїй сторінці в Facebook адвокат Януковича Віталій Сердюк.

У компанії "АВЕР ЛЕКС", де працює Сердюк заявляють, що "є підстави вважати" що цими кулями стріляли із зброї, яку раніше викрали з приміщень правоохоронних органів Західної України, передає УП.

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"Ми оприлюднюємо фото 2 куль з пістолетів "Макарова". Вони були вилучені зі спецтехніки, яка прикривала бійців Міністерства внутрішніх справ під час їхнього відступу з вулиці Інститутської 20 лютого 2014 року. Це було задокументовано", - йдеться в повідомленні.

Адвокати зазначають, що ці кулі лише частина зібраних ними доказів.

За словами Сердюка, захист хотів просити суд призначити балістичну експертизу щодо куль. Однак пізніше двох адвокатів - Олександра Горошинського і Ольгу Просянюк усунули з процесу.

Сердюк стверджує, що усунуті адвокати прийшли на судове засідання із "великою кількістю доказів, які свідчать про причетність представників теперішньої влади до розстрілів на Майдані".

"Силове усунення адвокатів та відмова прийняти зібрані ними докази причетності представників теперішньої влади до розстрілів мітингуючих і правоохоронців на Майдані 20-го лютого 2014 є однозначною підставою оскарження такого рішення суду в ЄСПЛ", - додав Сердюк.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України оголосила підозри певним особам щодо застосування вогнепальної зброї до правоохоронців під час подій на Майдані незалежності у листопаді 2013 - лютому 2014 році.

7 лютого прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган заявила, що Печерський районний суд м. Києва дозволив провести спеціальне досудове розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича, екс-голови Служби безпеки України Олександра Якименка та колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Тоцького у справі Євромайдану.

За її словами, йдеться про події у Києві 18-20 лютого 2014 року. Щодо ще трьох фігурантів даного кримінального провадження – Віталія Захарченка, Віктора Ратушняка та Петра Федчука - клопотання прокурорів про заочне досудове розслідування розглядатимуться найближчим часом, зазначила Сарган.