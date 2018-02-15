У РНБО назвали російських генералів та підрозділи армії РФ, які захоплювали Крим

За інформацією колишнього виконувача обв’язків міністра оборони Михайла Коваля, у спецоперації із захоплення Криму брали участь 104-й гвардійський десантно-штурмовий полк, 282-й батальйон морської піхоти, 10-а окрема бригада спеціального призначання та 22-га окрема бригада спеціального призначення.

Генерал-полковник, перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль, який з 25 березня по 3 липня 2014 року виконував обв’язки міністра оборони, назвав російських генералів, серед яких - Олександр Галкін та Андрій Сердюков та ряд підрозділів армії РФ, які у 2014 році захоплювали Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Коваль повідомив під час засідання Оболонського райсуду Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, відповідаючи на запитання, які російські підрозділи брали участь в операції з окупації АР Крим.

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«Перше: керівництво операцією здійснював генерал-полковник (Олександр) Галкін, особисто знаю його, вчився на одному курсі в академії ім. Фрунзе; начальник штабу, генерал-полковник (Андрій) Сердюков. Я був командиром 3-го батальйону, він під моїм керівництвом командував 8-ю ротою. Їм були підпорядковані 15-та повітрянодесантна бригада «Ульяновск», - сказав Коваль.

Також, за його словами, в окупації півострова брав участь 104-й гвардійський десантно-штурмовий полк, що входить до складу псковської 76-ї десантно-штурмової дивізії.

«282-й батальйон морської піхоти, 10-та (військовий полігон) Молькіно – бригада спецназу і 22-га бригада південного округу спецназу "Степне". Це всі частини, які брали участь. Керівництво здійснював генерал Андрій Миколайович Сердюков", - зазначив Коваль.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.