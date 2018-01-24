У МЗС закликали Euronews виправити сюжет про Крим відповідно до закону
11:29, 24 січня 2018Політика
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"Крим незаконно окупувала Росія. Закликаю Euronews виправити метеріал відповідно до закону", - написала Беца.
Ілюстрація / REUTERS
У МЗС України закликали телеканал Euronews виправити матеріал про окупований Крим, у якому журналісти не згадали про незаконну анексію півострова. Про це у Twitter повідомила речник МЗС України Мар'яна Беца.
"Повідомлення повинні ґрунтуватися на фактах. Крим незаконно окупувала Росія. Закликаю Euronews виправити метеріал відповідно до закону", - написала Беца.
Як повідомляв УНІАН, Euronews випустив сюжет про військові навчання для дітей з Криму. У сюжеті, який голова МЗС Литви назвав "промиванням мізків", не згадується про незаконну анексію півострова.
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