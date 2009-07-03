Ющенко: час припинити жити за принципами газети «Правда» 1953 року

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що під час передвиборної кампанії говоритиме й на тему необхідності вступу України до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

«Я про цю тему говоритиму. Я переконаний, що вона є непростою для нашого суспільства», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, сьогодні прийшов час, коли вся Європа об`єдналася навколо єдиного оборонного проекту, й ніхто серед європейських країн, у тому числі й Україна, не можуть сказати, що в них така сильна армія, що альянси, договори й угоди про колективну безпеку їм не потрібні.

Разом із тим, підкреслив Президент, в Україні є ще ті, хто живуть за принципами, які виховувала в них передовиця газети «Правда». «Це суспільство 60 років виховували через передовицю газети «Правда», що НАТО - це агресивний блок, це ті, хто стояв на кордоні й хочуть нам смерті», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що час припинити жити за принципами газети «Правда» 1953 року.