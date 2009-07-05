Тимошенко візьме участь у Конференції малих міст

Передає Урядовий портал

У понеділок, 6 липня за участю прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відбудеться 4-та Всеукраїнська конференція Асоціації малих міст України “Державно-приватне партнерство як механізм розвитку малих міст України”. Як передає Урядовий портал, початок конференції об 11:00. Місце проведення: м. Українка, Київської обл., палац “Енергетик”, Дніпровський проспект, 15. Акредитація (до 18:00, 5 липня) за тел.: 256-66-32, 256-66-43, 80632824926, 80676565240, 80672301705.

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