Ющенко відбув до Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив триденну робочу поїздку до Автономної Республіки Крим і відбув до Києва.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня у Сімферополі В.ЮЩЕНКО провів нараду щодо розвитку інвестиційних проектів у регіоні, а ввечері взяв участь у спеціальному проекті «Нова конституція – наш спільний крок до майбутнього» у прямому ефірі ТРК «Чорноморська».

Сьогодні, 5 липня, у Севастополі глава держави взяв участь в урочистостях з нагоди Дня флоту України.