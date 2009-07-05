Ющенко пропонує забрати у Севастополя особливий статус

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ вважає недоцільним включати Севастополь до складу АРК, як це, зокрема, передбачає проект Конституції України, запропонований Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи ідею Глави держави, яку він висловив в Сімферополі про те, що Севастополь треба позбавити спеціального статусу і приєднати до Автономної Республіки Крим, В.САРАТОВ сказав: «Севастополь має особливий статус вже практично 200 років, дещо менше. І за цей час склалася, якщо хочете, спільність. Спільність тих людей, які живуть в цьому місті».

Аргументуючи свою думку, керівник міськради підкреслив: «Севастополь сьогодні не має багатьох проблем, які є в Криму. Ну, зокрема, ті ж національні проблеми. Бажання якоїсь адміністративної реформи… Якщо бути чесним, незрозуміло, що вона дає, вирішити ось цю проблему Севастополя. На мій погляд, вона працюватиме проти Севастополя. Я готовий по цій позиції сперечатися».

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО заявляє, що запропонований ним проект змін до Конституції України не звужує повноваження Автономної Республіки Крим.

У п`ятницю в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії Президент повідомив, що пропонує віднести місто Севастополь, яке зараз має «загальнонаціональний статус», до компетенції влади автономії.

«Я взяв за базу те, що Кримська автономна республіка повинна бути закріплена в існуючому статусі, як мінімум», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Згідно чинної Конституції України, Севастополь, як і Київ, має особливий статус.