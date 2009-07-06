Посольство України у РФ засуджує тональність Москви щодо Ющенка

Посольство України в Російській Федерації засуджує висловлювання представника керівництва Москви на адресу Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це УНІАН заявив прес-секретар Посольства України в РФ Олег ВОЛОШИН.

«Посольство України в Російській Федерації рішуче засуджує тональність, яку обрали представники керівництва міста Москви в своїх оцінках висловлювань Президента України Віктора ЮЩЕНКА, зроблених ним 5 липня в Севастополі. Формулювання, які використовував у своєму коментарі прес-секретар мера Москви Сергій ЦОЙ, жодною мірою не можна визнати прийнятними по відношенню до керівника суверенної держави, яку в Росії, до того ж, прийнято називати братньою», - підкреслив О.ВОЛОШИН.

Він зазначив, що на жаль, образливі висловлювання прес-секретаря московського градоначальника на адресу Президента України стали лише черговою ланкою у вражаюче довгому ланцюжку антиукраїнських кроків, які регулярно дозволяє собі влада російської столиці.

«Своїм випадом пан ЦОЙ тільки підтвердив виправданість висловлених Віктором ЮЩЕНКОМ побоювань із приводу того, що так звані «гуманітарні проекти», здійснювані Урядом Москви в Севастополі, нерідко мають виразний спрямований проти державності й територіальної цілісності України акцент», - вважає О.ВОЛОШИН.

За його словами, офіційний Київ у принципі не має нічого проти реалізації мерією Москви ініціатив, пов`язаних із допомогою російській громаді міста Севастополя або сприянням Чорноморському флоту РФ у виконанні ним соціальних зобов`язань перед українським містом, в якому він тимчасово базується. Водночас він підкреслив, що влада України не має наміру миритися з тим, щоб подібні ініціативи своїм «другим дном» мали прагнення дестабілізувати ситуацію в Севастополі й Криму загалом або були пов`язані з підтримкою радикальних антидержавницьких політичних сил.

«Якщо керівництво Москви знову хоче стати бажаним гостем на українській землі, то йому варто як мінімум утримуватися від образливих оцінок слів і дій обраних народом України посадовців», - підкреслив О.ВОЛОШИН.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня В.ЮЩЕНКО під час поїздки до Севастополя зазначив, що російські проекти, які реалізуються в Україні, але суперечать українським законам, не повинні існувати.

«Те, що паралельно будуть проекти проти Української держави... - це проекти недружні, і до цих проектів треба ставитися, з однієї сторони, консолідуватись, демонструвати власну, національну солідарність, бути свідомими того, що це проекти, які налаштовані не тільки проти держави в цілому - проти вас, проти вашої родини, проти ваших дітей. Це ті проекти, які приносять нестабільність, чвари» - сказав В.ЮЩЕНКО.

Тим часом, за даними російських ЗМІ, прес-секретар мера Москви С.ЦОЙ назвав висловлювання В.ЮЩЕНКА «повним ідіотизмом» і «повним безумством».

«Я вважаю, що це повний ідіотизм. Це повне безумство - така заява. Дім Москви (російський культурно-діловий центр, створений у 2006 році), те, що побудоване на території Севастополя, зокрема житло, - це є соціальні складові для всього населення Криму - і росіян, і українців", - сказав він.