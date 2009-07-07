Яценюк: новообраний Президент має розпустити парламент

Новообраний Президент України має розпустити Верховну Раду.

Про це сказав народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК у понеділок ввечері в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, «парламент, який має 98% непідтримки українців і недієздатний, парламент, який не має кредиту довіри від народу, має бути розпущений». При цьому він додав, що сьогодні рішення про розпуск ВР і обрання нового парламенту не стане вирішенням проблеми.

А.ЯЦЕНЮК додав: «Чинна виборча система не дозволяє нікого нового запустити» до парламенту.

Лідер «Фронту змін» наголосив, що «перше, що повинен зробити новий Президент, – змусити парламент ухвалити зміни до закону про вибори парламенту, де передбачалися б відкриті списки, тобто голосування за конкретного депутата, який представляє конкретний округ і конкретну партію».

За словами А.ЯЦЕНЮКА, після цього новообраний Президент має «обов’язково, відповідно до конституційних підстав, прийняти рішення про дострокове припинення повноважень парламенту». За його словами, до парламенту мають прийти нові люди, а «не водії, не секретарі, хоча все це дуже поважні люди, тільки вони не повинні носити депутатські мандати і депутатські значки».

На переконання А.ЯЦЕНЮКА, новообраний Президент не зможе «привнести зміни, якщо буде корумпований парламент».