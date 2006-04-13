Ошукані акціонери НЗФ вимагають повернути вкрадені кошти. Прес-конференція в УНІАН

В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Ошукані акціонери Нікопольського заводу феросплавів вимагають повернути вкрадені та виведені через Укрсоцбанк кошти “. Організатор – Громадська організація “Спілка дрібних власників – акціонерів м. Нікополя”. В прес-конференції візьмуть участь – голова Спілки, акціонер ВАТ НЗФ Марія Руснакова; члени Спілки, акціонери ВАТ НЗФ: Людмила Алімова, Галина Попова, Наталя Нагорняк (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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