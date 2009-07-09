Найбільші шанси стати наступним президентом Польщі має жінка

Дружина колишнього Президента Польщі Йоланта КВАСНЕВСЬКА має найбільші шанси стати главою польської держави в 2010 році. Про це свідчать дані опитування PBS DGA та видання Gazetа Wyborczа, згідно з якими, лише Й.КВАСНЕВСЬКА має шанс разом з главою уряду Дональдом ТУСКОМ набрати більше 20% голосів у першому турі виборів.

У другому турі за 54-річну Й.КВАСНЕВСЬКУ готові проголосувати 57% виборців, в той час як за чинного прем’єра - лише 43%.

Згідно з опитуванням, інші кандидати не мають шансів виграти вибори у 52-річного Д.ТУСКА.

У разі виходу в другий тур із засновником «Громадянської платформи», яку зараз очолює прем’єр, Анджеєм ОЛЄХОВСЬКИМ Д.ТУСК виграє зі співвідношенням 59% до 42%, з Влодзімежем ЦІМОШЕВИЧЕМ - 61% до 39%.

Нинішній Президент Лех КАЧИНСЬКИЙ, якому Д.ТУСК програв вибори у другому турі в 2005 році, у виборах наступного року може розраховувати лише на 29% голосів проти 71% за прем’єра.

Й.КВАСНЕВСЬКА назвала «приємними» результати опитування, зауваживши, що не планує брати участь у виборах.

Д.ТУСК заявляє, що не переживає через високий рейтинг дружини Олександра КВАСНЕВСЬКОГО, котрий був Президентом Польщі з 1995 по 2005 рік.

«Це миле топтання по п’ятах», - сказав Д.ТУСК жартома журналістам.

Довідка УНІАН. Восени 2005 року Л.КАЧИНСЬКИЙ, незважаючи на програш у першому турі президентських виборів Д.ТУСКУ, в другому зумів набрати більше голосів. За нього проголосували 54% виборців, за Д.ТУСКА - 46%.