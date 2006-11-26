Явку виборців у Кіровограді і Чернігові не назвеш високою
Подробиці і причини
Станом на 12.00 у Кіровограді на повторних виборах міського голови проголосували близько 9% виборців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник регіонального відділення Комітету виборців Володимир ГРИШКО.
Він зазначив, що активність виборців досить низька.
За оперативними даними, у перші дві години роботи ДВК через несвоєчасний початок роботи на деяких дільницях проголосували по 2-3 особи.
Низьку явку виборців підтвердив і секретар Кіровоградської міської ТВК Геннадій УШАКОВ.
Як повідомив кореспонденту УНІАН творчий директор „Бюро Маркетингових технологій” Сергій ГАЙДАЙ, який сьогодні перебуває у Кіровограді, проведене його компанією попереднє дослідження щодо активності виборців у місті також показало низькі результати.
„Ситуація схожа із виборами у Черкасах. Люди уже не вірять у виборчий механізм. Виборчу компанію характеризує не зовнішній, а внутрішній перебіг: рішення ТВК щодо скасування реєстрації кандидатів та судові процеси”, - вважає він.
У Чернігові ж станом на 12.00 на повторних виборах міського голови проголосували 10% виборців.
Про це повідомив у прес-центрі «Вибори-2006» голова ради громадянської мережі «Опора» Олександр ЛОМАКО.
«Перебіг виборчого процесу в Чернігові проходить мляво. Зазвичай голосують більш масово», - сказав він.
За інформацією активістів «Опори», черг на дільницях немає, бо явка виборців є низькою. У середньому виборець у кабінці для голосування перебуває близько двох хвилин. Це пов’язується з тим, що люди остаточно не визначилися з вибором, а також з тим, що бюлетень є досить довгим.
Як зазначив О.ЛОМАКО, у Чернігові на ринках зафіксовано три випадки поширення листівок, у яких є заклики не йти голосувати, бо вибори сфальсифіковані.