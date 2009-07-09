На президентських виборах політики нав'язуватимуть систему «свій-чужий»?

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА вважає останній політичний сезон періодом втрачених можливостей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БАЛА сказав сьогодні на прес-конференції.

“У нас немає ніякого результату: ні позитивного, ні негативного. Я б назвав цей сезон сезоном втрачених можливостей”, - сказав він.

За словами експерта, українські політики не розуміють одну річ: політичний процес, який відбувається в Україні, керує їх діями, а не вони керують політичним процесом.

“Безвідповідальність і деструктивність - це дві основні характеристики цього політичного сезону”, - додав він.

Однією з втрачених можливостей В.БАЛА вважає провал конституційної реформи.

“Я на 99% впевнений, що той проект Конституції, який був розповсюджений у ЗМІ, не був би в такому вигляді представлений на голосування у Верховній Раді, бо вони (політичні сили, що розробляли проект) не самовбивці”, - сказав він.

Крім того, В.БАЛА прогнозує, що президентська виборча кампанія буде деструктивною, політики знову апелюватимуть до негативних емоцій громадян і ділитимуть країну.

“Кожен буде намагатися мобілізувати свій електорат таким чином, щоб почати воювати зі своїм опонентом, і цей примітивний технологічний процес ”свій-чужий” призведе до ще більш різкого погіршення ситуації в плані порозуміння в українському суспільстві”, - сказав він.

На думку експерта, якби ці політичні сили домовилися і створили послідовну більшість за участю Блоку Литвина, вони б вже не могли йти на виборчу кампанію зі старими гаслами. Вони також були б вимушені виробити конкретні правила гри.

В.БАЛА також зазначив, що досі не почув від тих, хто критикує діючу владу, конструктивних пропозицій щодо втілення в державі позитивних змін.