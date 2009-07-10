Партія регіонів попереджає київську владу про загрозу колапсу

Фракція Партії регіонів в Київській міській раді попереджує столичну владу про можливий бюджетний колапс у Києві.

Про це заявив голова фракції Партії регіонів Олексій ОМЕЛЬЯНЕНКО на сесії Київради, повідомили УНІАН у прес-службі КМО Партії регіонів.

Партія регіонів закликає столичну владу вжити заходів, аби уникнути виникнення проблем з виконанням бюджетом.

О.ОМЕЛЬЯНЕНКО відзначив, що в столиці склалася катастрофічна ситуація з виконанням бюджету. Лише 6 млрд. грн., або 26%, від запланованої суми надходжень одержав бюджет Києва станом на 1.06.2009 р. за даними, наданими Головним фінансовим управлінням КМДА. За його словами, це означає, що бюджет не виконується приблизно на 20%, і якщо така тенденція триватиме й надалі, до кінця року Київ може чекати серйозна бюджетна криза.

Депутат відзначив, що сьогодні практично не фінансується жодна із соціальних загальноміських програм, які забезпечують життєдіяльність киян, - освіти, медицини, культури і мистецтва, фізкультури і спорту.

У критичному стані перебуває комунальне господарство столиці. Більш як 1 тис. з 4 тис. кілометрів водопровідних мереж вичерпали свій термін експлуатації. Тільки за останній місяць у столиці сталося 273 прориви труб.

Звернув увагу О.ОМЕЛЬЯНЕНКО і на складну ситуацію з інвестиціями в інфраструктуру столиці і на критичну ситуацію і в ліфтовому господарстві Києва.

«Проте замість того, аби знайти додаткові кошти для забезпечення безпеки киян, столична влада, виконуючи примху Президента, просить уряд зняти 200 млн. грн. з будівництва метро на Теремки, а натомість спорудити пам`ятник Івану Мазепі», - відзначив він.

«Ми звертаємося до всіх депутатських фракцій, представники яких входять у Верховну Раду України. Якщо насправді Вам і лідерам Ваших партій небайдужа доля киян, закликаємо вас порушити перед вашими партійними керівникам питання про внесення змін до закону про державний бюджет України на 2009 рік і зменшити удвічі суму вилучень з бюджету столиці в державну скарбницю. Фракція Партії регіонів це вже зробила – ініціювала відповідний проект закону», - заявив лідер фракції Партії регіонів.

Відзначаючи критичну ситуацію в районах столиці, зокрема "штучне" зменшення дохідної і видаткової частини окремих районних бюджетів, на погану якість послуг, попри значне збільшення тарифів і тому подібне.

Враховуючи вищесказане, фракція Партії регіонів звертається до заступника міського голови Анатолія ГОЛУБЧЕНКА з проханням надати звіт про приведення якості комунальних послуг до державних стандартів.

Також, на думку фракції, необхідно створити комісію КМДА з розробки положення, яке б регулювало розмір оплати комунальних послуг залежно від їх якості.

Крім того, депутати Фракції Партії регіонів підготували пропозиції з перерозподілу коштів міської скарбниці: зняти кошти з порівняно нетермінових для безпеки киян витрат і направити їх на забезпечення першочергових потреб столиці і її жителів.

«У випадку, якщо ці вимоги не будуть виконані, на наступну сесію Київради Фракція Партії регіонів ініціюватиме розгляд питання про введення мораторію на підвищення комунальних тарифів», - відзначив О.ОМЕЛЬЯНЕНКО.