Литвин пропонує працювати депутатам ще тиждень

У парламенті зареєстровано проект постанови голови ВР Володимира ЛИТВИНА «Про внесення змін до календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради України шостого скликання».

Як передає кореспондент УНІАН, даним проектом передбачено, що наступного тижня ВР працюватиме у пленарному режимі. У понеділок, 13 липня, заплановано провести засідання Погоджувальної ради.

17 липня передбачається «Година запитань до уряду», пленарне засідання парламенту і закриття сесії.

Як відомо, цього тижня парламент мав працювати у пленарному режимі, але через блокування роботи ВР фракцією Партії регіонів засідання не відбувалися.

Сьогодні мало відбутися закриття поточної сесії.