Богатирьова знайшла спільну рису у Ющенка і Януковича

Секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що нинішній глава держави Віктор ЮЩЕНКО має шанс на перемогу на президентських виборах.

Про це вона сказала в інтерв`ю журналу «Профіль».

«В умовах існуючої кризи і капітальної втрати довіри всіма політичними лідерами у Президента ЮЩЕНКА зберігається потенційний ресурс на перемогу», - сказала вона.

На думку Р.БОГАТИРЬОВОЇ, для цього потрібні рішучі дії його команди і прагматичний план оновлення держави. «Потрібно стати лідером для виборців всієї країни. Віктор ЮЩЕНКО саме той політик, який може це зробити», - додала вона.

Відповідаючи на запитання, чи є спільні риси у В.ЮЩЕНКА і лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, секретар РНБО відзначила, що обидва вони - «сильні політики, проте абсолютно різні і досить індивідуальні, у тому числі і у взаєминах з підлеглими».

Р.БОГАТИРЬОВА допускає, що раніше вони могли бути антагоністами, але зараз національний інтерес привів їх до лінії багатьох компромісів, від яких може залежати доля країни. «Я думаю, що союз у владі між ними може бути досить ефективний і спроможний до розв’язання завдання «Схід і Захід разом», - сказала вона.

Відповідаючи на запитання про те, чи прийнятний варіант жінки-політика на чолі України, Р.БОГАТИРЬОВА відзначила, що світ втомився від агресії, воєн і необгрунтованих амбіцій, претензій войовничих мужів. За її словами, світ відмовляється від політики сили і вимагає політики компромісів. «Остання дає мир, стабільність і високу якість життя. Водночас, на мою думку, якщо жінка стане на чолі Української держави, це буде справжня революція», - сказала вона.

Р.БОГАТИРЬОВА також вважає, що в Україні не можлива спадкоємність за російським зразком. «Не можлива. Це очевидно і не вимагає дискусій», - додала вона.