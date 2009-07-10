Литвин знайшов «болісний, але найкращий вихід із ситуації»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що сьогодні існує певна ймовірність зриву президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні під час брифінгу.

Він зауважив, що на сьогодні є намагання довести ситуацію до банкрутства, дискредитувати законодавчий орган і «поставити питання про доцільність проведення виборів».

«Цілком очевидно, що сьогодні є побоювання, що президентські вибори можуть взагалі не відбутися, а якщо і відбудуться, то перспективи не такі прозорі і не такі обнадійливі, як про це сьогодні говорять», - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР наголосив, що той, хто сьогодні виступає з позицією, що має найбільші шанси на перемогу на президентських виборах, прекрасно розуміє, що цих шансів немає.

За словами В.ЛИТВИНА, якщо і далі будуть розвиватися так події, то нема гарантій, що закон про вибори Президента, зміни до якого зараз готуються, буде чітким і зрозумілим.

Він зауважив, що якщо немає бажання до конструктивної співпраці, то усім необхідно домовитися про ухвалення змін до закону про вибори Президента, змін до виборчого законодавства щодо виборів до парламенту та ухвалити політичне рішення про проведення одночасних дострокових виборів глави держави і парламенту.

«Я переконаний, що це буде болісний, але найкращий вихід із ситуації. Все інше - це дії похоронної команди для України», - додав В.ЛИТВИН.