Уряди України і Польщі зіграють у футбол: Тимошенко тренується

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що тренується, щоб очолити урядову команду в товариському футбольному матчі з командою уряду Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні після засідання Українсько-польського комітету з питань підготовки до проведення Євро-2012, відповідаючи на слова прем`єр-міністра Польщі Дональда ТУСКА, який сказав: «Ми готові у будь-який момент зіграти такий матч. З мого боку є лише одна умова - щоб українську команду очолила Юлія ТИМОШЕНКО».

«Я ще тренуюся», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, додавши: «Я знаю, що пан ТУСК в дуже хорошій спортивній формі, футбол саме його вид спорту».

Прем`єр не уточнила можливих термінів проведення матчу між командами урядів України і Польщі. «Такий матч відбудеться і буде успішним для обох країн», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.