Вінський: сьогодні я повертаюся в активну політику

Екс-міністр транспорту та зв’язку Йосип ВІНСЬКИЙ ініціює створення громадсько-політичного руху на основі об’єднання всіх лівоцентристських сил.

Як повідомили УНІАН у прес-служба колишнього міністра, Й.ВІНСЬКИЙ найближчим часом планує офіційно оголосити про таку ініціативу.

“Сьогодні я повертаюся в активну політику. Я - людина, яка з політики прийшла у крісло чиновника, і з цього чиновницького крісла я повертаюся в активну політику. Ми будемо формувати суспільно-політичний рух, будемо об’єднувати тих людей, котрі сьогодні не представлені в парламенті, які сьогодні не поділяють той курс, що реалізується у виконавчій владі і в парламенті”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

За його словами, до такого руху можуть увійти всі політичні сили, які поділяють ідеї європейської соціал-демократії.

“Я зроблю все, щоб посадити за стіл переговорів всіх лівоцентристів”, - заявив екс-міністр.

Й.ВІНСЬКИЙ додав, що зараз на лівоцентристському фланзі існує 25 партій.

“З цим треба покінчити. Я буду переконувати всіх, що період розкидування каміння треба закінчувати, треба збиратися і працювати разом”, - наголосив він.

Водночас екс-міністр виключив можливість входження до такого руху комуністів та Прогресивної соціалістичної партії України Наталії ВІТРЕНКО.

“Комуністи і ПСПУ не є лівоцентристами, це радикальні ліві, і вони мають свій сегмент, в якому і повинні працювати, так само як і крайні націоналісти на кшталт ТЯГНИБОКА у своєму сегменті”, - пояснив Й.ВІНСЬКИЙ.