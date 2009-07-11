Ющенко відкриє пам'ятний знак на честь 350-річчя Конотопської битви

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув з робочою поїздкою до Сумської області, де відбудуться урочистості з нагоди 350-ї річниці перемоги козацького війська під Конотопом.

Як передає кореспондент УНІАН, розпочинається робоча поїздка глави держави з освячення хрестів новозбудованої козацької церкви Різдва Пресвятої Богородиці та відкриття пам’ятного знаку на честь 350-річчя перемоги у Конотопській битві.

Також В.ЮЩЕНКО покладе квіти до пам’ятника гетьману Івану Виговському та до Меморіалу воїнам, загиблим під час Другої світової війни.

Президент візьме участь у відкритті IV Всеукраїнського фестивалю «Козацький родослав», відвідає «козацьке містечко», де ознайомиться з виставкою майстрів ужиткового мистецтва Сумщини, поспілкується з громадою.

На Сумщину також прибули міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК, народні депутати Петро ЮЩЕНКО, Лілія ГРИГОРОВИЧ, Станіслав АРЖЕВІТІН та інші, посли Грузії, Польщі, Південно-Африканської Республіки, Кувейту, закордонні українці із США та Канади.