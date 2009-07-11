Представники Ющенка не з'явилися на суд із звільненим губернатором

Кіровоградський окружний адміністративний суд переніс слухання справи за позовом звільненого голови Кіровоградської облдержадміністрації Василя МОЦНОГО до Президента України Віктора ЮЩЕНКА на 20 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання надійшло від представника Президента.

10 липня на перше засідання суду з’явився тільки представник екс-губернатора. Суддя Тетяна ЯСИНОВА повідомила, що інша сторона подала клопотання про перенесення розгляду справи через несвоєчасне повідомлення про дату і місце проведення засідання.

«Секретаріат Президента отримав повістку поштою за 4 дні до судового розгляду справи, тоді як законодавство передбачає попередження не менш як за 7 днів. У зв’язку з цим колегія суддів вирішила задовольнити клопотання про перенесення засідання на 20 липня», - повідомила Т.ЯСИНОВА.

Як повідомляв УНІАН, Президент указом від 27 червня звільнив В.МОЦНОГО з посади голови Кіровоградської облдержадміністрації за неналежне виконання вимог статті 119 Конституції України щодо забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян.

1 липня екс-губернатор оскаржив указ Президента в Кіровоградському окружному адмінсуді, оскільки вважає своє звільнення політично вмотивованим.