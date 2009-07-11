Ющенко: Конотопська битва – одна з найбільших перемог української зброї

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає не боятися власної історії.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на урочистостях з нагоди 350-ї річниці перемоги козацького війська під Конотопом, що проходять у селі Шаповалівка Конотопського району Сумської області він сказав: «Досить боятися власної історії. Суть боротьби – в одному: скинути чуже ярмо, дати свободу народу. Саме це керувало гетьманами».

За словами Президента, українське військо на чолі з гетьманом Іваном Виговським 350 років тому здобуло блискучу перемогу у Конотопській битві, яка є наступницею визвольної боротьби Богдана Хмельницького і попередницею збройного виступу Івана Мазепи.

Глава держави підкреслив, що Конотопська битва – «одна із найбільших і найславетніших перемог української зброї».

Як сказав В.ЮЩЕНКО, суть і причина «національної катастрофи», яка спіткала Україну в той час і в інші століття - «нездатність проводу нашої нації постати над власними амбіціями».

«Нехай закарбованим стане кожне слово. Нація зобов’язана пам’ятати кожну свою перемогу і кожне випробування, бо за них вона рівною мірою несе свою відповідальність і за них зобов’язана робити висновки і приклади», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Президент закликав усіх присутніх на урочистостях вшанувати пам’ять усіх воїнів, загиблих на полі Конотопської битви. При цьому він висловив переконання, що усі місця перемог - у Конотопі, Шаповалівці, Соснівці, Зборові, Холодному Яру та в інших місцях - «мають бути введені в особливий реєстр під опікою нашого війська і нашого народу».

«Ми пишаємось своїм минулим, але наш погляд звернутий у майбутнє. Сьогодні ми – демократична, незалежна європейська держава. Ми прагнемо дружби і злагоди з усіма народами. Ми віримо у велике і славне майбутнє соборної української держави. Слава всім українським перемогам! Слава Україні!», - наголосив В.ЮЩЕНКО.