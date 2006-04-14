Яценюк підтягнув у владу однокласника

Кабмін призначив директором Держдепартаменту з питань банкрутства Яна Берназюка.

Серед банкірів і чиновників про нового голову департаменту майже нічого не знають. До цього призначення Берназюк очолював юридичний департамент Мінекономіки, а раніше в юридичному департаменті Нацбанку, коли заступником глави Нацбанку працював і Яценюк.

Джерело в Мінекономіки підтвердило інформацію, що Берназюк вчився у школі разом з Яценюком.

Водночас представники ділового світу дивуються процедурі цього призначення.

Так президент Союзу кризових менеджерів і арбітражний керівник Павло Михайліді зазначив: "Дуже важливо, хто очолить Держдепартамент з питань банкрутства - це повинна бути досвідчена людина, знайома з темою банкрутства і судовою практикою не за чутками".

"Наша організація пропонувала провести конкурс, на якому була б прозоро визначена кандидатура. Але, на жаль, Мінекономіки цю пропозицію не прийняла", - додав він.

Інший член Ради кризових менеджерів Сергій Карпенко зазначив: "Раніше серед авторитетних діячів ринку банкрутств не чув цього імені. Не можу погодитися з мотивами його призначення, і тому мені цей вибір незрозумілий".

"Замість того щоб на конкурсній основі залучити професіоналів ринку, у черговий раз тасується колода старих знайомих - чиновники з Нацбанку або іншого відомства потрапляють до Мінекономіки. Знову будемо ходити як коні - по колу", - додав він.

"Дело"